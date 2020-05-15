Ильхам Алиев сказал, что Трамп назвал Азербайджан великим государством

«Кстати, могу вам сказать, что вчера я получил письмо от Президента Трампа. Он поздравил меня и азербайджанский народ с наступающим Днем Республики», - сказал президент Ильхам Алиев на видеоконференции с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO Келли Крамер, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства компании, передает АзерТАдж.

«В своем послании Президент Трамп пишет, что Соединенные Штаты и Азербайджан уже почти 30 лет работают вместе для обеспечения вопросов международной безопасности, диверсификации энергопоставок, политических реформ. В письме он особо отмечает, что наши два великих государства в будущем проделают еще более масштабную работу. Это очень важное проявление дружбы между США и Азербайджаном», - отметил глава государства.