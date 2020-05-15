Келли Крамер Ильхаму Алиеву: «Вы поддерживаете технологии в мировом масштабе»

«Эта встреча между командой CISCO и Азербайджаном очень плодотворная. Господин Президент, отрадно, что такой лидер, как Вы, настолько открыт технологиям и готов к их применению в стране». Как сообщает АзерТАдж, об этом в ходе видеоконференции с президентом Ильхамом Алиевым сказала исполнительный вице-президент и генеральный финансовый директор компании CISCO Келли Крамер.

«Рада, что CISCO сотрудничает с Вами в этой области, и считаю, что мы можем ускорить реализацию отмеченных нами вопросов. Желаю продолжения этого сотрудничества.

Вы являетесь одним из лидеров, поддерживающих технологии, не только в регионе, но и в мировом масштабе. Благодарю Вас за то, чтобы Вы идете впереди в этом деле. Считаю, что, наладив это партнерство, мы сможем многое узнать и о Вашей стране», - заявила Крамер.