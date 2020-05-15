Эйнулла Фатуллаев 05:20

Политическая эволюция предопределила естественную судьбу невыраженного азербайджанского протеста. Невыраженного, если рассуждать с точки зрения осмысленного, невыдуманного реального политического мира. Рассуждая о перипетиях одиозно упрощенной политической жизни наши умозаключения разбивались об одно стойкое и в общем-то непреодолимое с точки зрения общественного сознания умозаключение о раздвоении политического восприятия. Налицо органическая конфронтация двух миров – реального политического мира, к которому можно притронуться, прикоснуться и виртуального, то есть вымышленного, надуманного и абстрактного. Вот эти два полюса политического мира Азербайджана, в одном из которых обосновалась власть, а в другом – инакомыслие. Я намеренно избегаю определения «оппозиция», ибо в моем представлении оппозиция – это организационное, системное воплощение инакомыслия. О какой же политической борьбе может идти речь, если один из акторов политической борьбы развеян в прах и выражается лишь в абстрактной форме магического заклинания.

В моем воображении теперешняя оппозиция – это говорящая голова одного Али Керимли, выступающая из строго очерченного одной бесталанной журналисткой заокеанского квадрата. Нет даже многообразия форм выражения. Всего один квадрат и два лица. И одни те же слова. Определить степень популярности этой головы, перманентно выступающей из квадрата довольно сложно, ибо она присутствует лишь в виртуальном мире, на экране домашнего нотбука, который можно выключить. В реальном политическом мире такого политика просто не существует. И вся его кипучая деятельность ограничивается границами советской диссидентской кухни над МАССОЛИТ-ом, где вместо шипящего ветхого советского радиоприемника стоит потертый временем постсоветский ноутбук. Какая-то странная булгаковская квартира. Голова то исчезает, то появляется. Безусловно, тысячи людей в поисках инакомыслия пробираются в виртуальный мир, и прислушиваются к другому мнению о стране из уст этого последнего оппозиционера. Слушать – не означает разделять мировоззрение, тем более, что оппозиция и этот же слушающий пресловутый протестный электорат находятся в разных мирах. Виртуальный Али Керимли и деградировавший до узкой социальной группы в сети Народный Фронт – некогда, почти четверть века назад мощнейшая политическая организация, - на протяжении десятков лет отчаянной, бессмысленной и безрезультатной борьбы по-прежнему убеждены, что революцию совершают народы. Хотя, вся политологическая наука от Вебера до Хантингтона (однако, не будем перегружать читателя сложными западными громкими именами) давным-давно восприняла марксистскую доктрину зарождения революционного процесса. Революции свершают не народы, а политические организации. И дело не в характере и истоках зарождения революционного процесса, будь то революция буржуазная, социалистическая или цветная, ведь вне зависимости от идейно-политической направленности революции, свержение власти преследует цель не смены политической элиты, а смены социально-экономических формаций. Оппозиция вместе с замурованным в своей квартире Керимли по-прежнему убеждена, что революция – это хаотический процесс, всего лишь бурный взрыв народного негодования, волнообразный уличный протест, заблудший в поисках своего трибуна-лидера. Глубочайшее заблуждение! Роковая ошибка! Отсутствие понимания теории революции, повлекшее за собой разгром оппозиции и ее полное поражение, вырождение и смещение в абстрактно-виртуальный мир.

Виртуальный мир, в частности соцсети все еще в представлении оппозиции, точнее инакомыслия – революционная площадь, способная помутить разум и воспламенить чувства. Однако, теория перманентной цветной революции свидетельствует об обратном, соцсети – это средство революции, цементирующий элемент интегрированного реального и интернет-мира. Нынешняя оппозиция вкупе с Али Керимли не способна зародить революцию. Эта оппозиция всего лишь рассчитывает на пожар народной смуты. И при этом весь расчет строится вне реального политического мира, в котором присутствует укрепленный народным вотумом доверия мощнейший институт государства и сильная власть. Да, именно сильная власть, которая не боится перемен. Даже протестный электорат, отчужденный от дезориентированной оппозиции, воспринял политическую эволюцию в качестве безальтернативной модели общественного развития. Политическая конвергенция и социальная консолидация власти и общества предопределили демонтаж политсистемы, регенерацию правящего класса, смелые реформы и долгожданные антикоррупционные аресты. Власть чувствует себя уверенно и ведет себя довольно смело, ибо на реальной авансцене нет не только многообещающих альтернатив, но и ориентированных на избирателя прогрессивных и жизнеспособных политических организаций. Никого нет. Одна власть. Одна конструкция. Политическое действо в общественном сознании тождественно институту власти. То есть, общественная мысль признает прерогативу политики исключительно за правящим классом. Все остальное – инакомыслие, и оно непременно должно выражаться в ипостаси сетевой критики. Которую всего лишь интересно послушать. Любопытства ради. А потом забыть. Весьма поэтично новую реальность выразила на днях одна из непримиримых борцов с властью Хадиджа Исмайлова: «Азербайджан – это кладбище наших надежд». Говоря Азербайджан, Исмайлова конечно же подразумевает real politic, а не свою сварливую страницу в фейсбуке. При этом Исмайлова в свойственной себе вожделенной манере изощренно изгалялась над названием Азербайджан, называя свою страну надгробной плитой!