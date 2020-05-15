Коронавирус в мире: свыше 4,5 миллиона зараженных

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 16 мая превысило 4,5 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 4 542 752 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 100,2 тысячи человек. За весь период пандемии скончались более 307 тысяч пациентов, более 1,63 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,44 миллиона зараженных) и Россия (262,8 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Великобритания (238 тысяч). На четвертом месте находится Испания (230,1 тысячи), на пятом — Италия (более 223 тысяч).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 87 559 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.