Туркменистан подал заявку на вступление в ВТО

Туркменское внешнеполитическое ведомство отмечает, что на очередном заседании правительства президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление "О присоединении Туркменистана к Всемирной торговой организации в качестве наблюдателя". Таким образом, глава государства одобрил предложение специальной правительственной комиссии о членстве Туркменистана в ВТО.

В соответствии с этим документом, туркменская сторона направила на имя генерального директора ВТО Роберту Азеведу письмо-заявку на вступление в организацию в качестве наблюдателя.

"Согласно процедурам вступления в ВТО, вопрос о принятии Туркменистана в организацию в качестве наблюдателя будет рассмотрен в ходе очередного заседания Генерального совета ВТО, который состоится в ближайшем будущем", - сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

Впервые вопрос о вступлении Туркменистана в ВТО был поднят 9 лет назад тогдашним главой Еврокомиссии Жозе-Мануэлем Баррозу. В ходе своего визита в Ашхабад в 2011 году он предложил Гурбангулы Бердымухамедову подать заявку на вступление Туркменистана во Всемирную торговую организацию. Ашхабад считает, что вступление в ВТО даст импульс развитию национальной экономики и расширит взаимодействие с иностранными партнерами.