Трамп решил частично возобновить финансирование ВОЗ

«Несмотря на недостатки ВОЗ, я считаю, что организация по-прежнему обладает огромным потенциалом, и хочу, чтобы она реализовала этот потенциал, особенно сейчас, во время этого глобального кризиса», — говорится в письме. Его, по информации телеканала, Трамп планирует отправить гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу.

США планируют выделять ВОЗ не больше средств, чем Китай. Как сообщал Трамп, США ежегодно вносили в бюджет организации от $400 млн до $500 млн, в то время как КНР платила $40 млн.

Однако если Китай увеличит свое финансирование ВОЗ, США рассмотрят возможность также повысить взнос, указано в письме. «Китай несет огромный долг перед всем миром, и он может начать с выплаты своей справедливой доли ВОЗ», — говорится в нем.

Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ 15 апреля. Организация не справилась со своей работой, а ее действия способствовали «дезинформации» Китая о коронавирусе, что, вероятнее всего, привело к более масштабной вспышке, чем могло быть, объяснил он свое решение. В Евросоюзе решение Трампа приостановить финансирование осудили.