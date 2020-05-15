Сообщается, что девушка 9 мая уехала в Баку. 11 мая ее мать заявила в полицию о пропаже дочери, однако Кенуль сама вернулась домой 12 мая.

Тогда мать забрала заявление из полиции, сообщив правоохранителям, что дочь нашлась. Оказалось, что девушка все это время была у своей тети в Сумгаите.

Отмечается также, что тело Кенуль первым обнаружил ее отец. Сначала родные подумали, что она повесилась, но позже Р.Гезалов признался родителям в убийстве сестры, после чего добровольно сдался полиции.

Мотивы преступления неизвестны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.