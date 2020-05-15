Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 239 и достигло 4283, еще три человека скончались, сообщается в субботу на сайте Минздрава, передает РИА Новости.

В пятницу власти республики сообщали о 4044 подтвержденных случаях и 52 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.

"В Армении подтверждены 4283 случая коронавируса. Излечился 1791 пациент. Скончались 55 человек", - уточнили в ведомстве.

На лечении находятся 2415 пациентов, проведено 39005 тестов, отметили в министерстве.