МВД: В Барде задержаны 14 человек, оказавших сопротивление полиции

Сегодня группа жителей села Гарадырнаг Бардинского района собралась с требованием выделить им участок под пастбище.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, в связи с этим, приехавшие в село представители руководства районного отдела полиции провели с ними разъяснительные беседы. Однако те продолжали настаивать и даже потребовали передачи им участков, принадлежащих другим жителям села.

Для предотвращения этих противоправных действий на место происшествия были привлечены сотрудники полиции. Протестующие оказали сопротивление полиции. Их действия были предотвращены, восстановлен общественный порядок.

14 человек задержаны и доставлены в отдел полиции. Расследование продолжается.