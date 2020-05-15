В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, пишет «Лента.ру».

По его информации, последние четыре дня ребенок провел в детской Морозовской больнице, но врачам не удалось его спасти.

«Московский комсомолец», в свою очередь, пишет, что мальчик был госпитализирован в сопровождении бабушки 12 мая. Изначально у него болели зубы, и врачи поставили диагноз «периостит». Спустя несколько дней состояние ребенка резко ухудшилось, тест на COVID-19 дал положительный результат.

Накануне, 15 мая, сообщалось о смерти сына зараженной коронавирусом жительницы Великобритании. Мальчик скончался на третий день после рождения, он считается самой молодой жертвой вируса. Младенец родился с низкой частотой сердечных сокращений.