В Азербайджане свыше 143 тысяч семей получают пенсии за потерю главы семьи

Отдел информации

Одной из уязвимых групп населения, охваченных государственной системой социального обеспечения, являются семьи, потерявшие главу семьи.

Как сообщили сегодня haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, на сегодняшний день за потерю главы семьи ежемесячная пенсия выплачивается 116 тысячам семей, а ежемесячное пособие - 27 тысячам.

В рамках проведенных в прошлом году реформ, как и суммы других социальных выплат, также увеличилась сумма ежемесячного пособия за потерю главы семьи. Она определена в размере 80 манатов на каждого члена семьи.

Также с целью усиления социальной защиты семей, потерявших главу, в законодательстве сделаны соответствующие поправки, согласно которым, с начала 2020 года таким семьям предоставлено право выбора более крупного из двух предусмотренных для них видов соцобеспечения (пенсия, либо пособие за потерю главы семьи).

807 просмотров