За минувшие сутки в 83 российских регионах выявили 9 200 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 119 человек, выписались из больниц 4940, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, передает РИА Новости.

При этом 4124 случая (44,8 процента) — без клинических проявлений.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3505. В столице России уже четвертый день подряд суточный прирост составляет менее пяти тысяч человек.