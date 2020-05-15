Зять Саргсяна обвинил Пашиняна в незаконной торговле бриллиантами

В своем обращении Минасян обвинил главу правительства Армении Никола Пашиняна в том, что тот незаконно зарабатывает на бриллиантах.

«Бриллианты из Индии незаконно завозятся и доставляются на два-три известных завода. Там они (по документам) становятся "армянскими". И по армянским квотам экспортируются за рубеж без каких-либо таможенных выплат», - сообщил зять Саргсяна.

Доказательством тому, по его словам, служит тот факт, что в первом квартале 2020 года из Армении экспортировали бриллианты на сумму 20 миллиардов драмов (40 миллионов долларов). Для обработки такого количества бриллиантов нужно в среднем 1400 специалистов.

Но в Армении, по его словам, зарегистрировано не более 400 специалистов (огранщиков). То есть армянские мастера физически не могут обработать такое количество камней.

«Кроме того, для этого нужны крупные предприятия, которые потребляют большой объем электроэнергии, платят налоги и т.д. Всего этого нет. Есть только сумма: из Армении экспортировано бриллиантов и золота на 20 миллиардов драмов», - отметил Минасян.

Вся эта система, по его словам, создана и контролируется семьей Пашиняна.

Минасян утверждает, что международные партнеры Армении уже стали интересоваться, откуда взялось такое количество бриллиантов за 3 месяца.