Французский министр: вакцина от коронавируса появится через полтора года

Вакцина от коронавируса нового типа может появиться не раньше, чем через 18 месяцев, заявила министр высшего образования и научных исследований Франции Фредерик Видаль.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что вакцина от коронавируса появится в Соединенных Штатах к концу 2020 года или раньше.

Французский министр заявила, что информации о том, что вакцину можно получить так рано, у нее нет.