Ученые: Специи могут защитить от рака

Травы и специи укрепляют иммунитет и способны предотвратить онкологические заболевания. К такому выводу пришли эксперты, которых цитирует издание Food news.

Специалисты рекомендуют регулярно употреблять имбирь, который содержит гингерол, замедляющий темпы роста раковых клеток в толстой кишке, простате и яичниках, а также кайенский перец, в котором есть капсаицин, способный уменьшить рост злокачественных клеток в предстательной железе. В рацион они советуют включить также корицу, экстракт которой подавляет развитие злокачественных образований и защищает от рака толстой кишки и шейки матки.

Полезна и куркума — в ней много куркумина, который снижает риск развития рака желудка, легких и молочных желез благодаря фенольным соединениям. В чесноке находится аллицин, флавоноиды и селен, которые способны уменьшить рост злокачественных образований. А в эфирном масле петрушки есть миристицин, способный уменьшить рост злокачественных образований в легких.