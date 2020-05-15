14 мая девушки избили в Хатаинском районе 16-летнюю З.Мусаеву. Этот инцидент они транслировали в прямом эфире на своем профиле в Instagram.

Как сообщил журналистам начальник пресс-службы Главного управления полиции Баку Эльшад Гаджиев, распространенные в соцсетях видеокадры, на которых запечатлены хулиганские действия в отношении подростка, были всесторонне изучены и после этого были приняты меры.

Сотрудники столичной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали жительницу Имишлинского района Егяну Азимли (2002 г.р.), жительницу Баку Гюнель Гадирли (2001 гр.), Лалу Мамедову (2002 г.р.) и жительницу Астары Сафию Гулиеву.

Задержанные признались в содеянном, сказали, что сожалеют об этом. По факту возбуждено уголовное дело по статье 221 (хулиганство), ведется расследование.