Сегодня в Государственном таможенном комитете состоялось очередное заседание по индикатору «Приграничной торговли» рабочей группы Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета, заседание прошло в режиме онлайн.

В заседании приняли участие первый заместитель председателя ГТК генерал-лейтенант Исмаил Гусейнов, начальники Главных управлений ГТК, сотрудники соответствующих структур, представители Минюста, Минэкономики, Агентства пищевой безопасности, НАНА, Центра анализа экономических реформ и коммуникации, Азербайджано-французской торговой палаты и консалтинговых компаний, а также представители компаний Ekvita, BM Morrison Partners и Ernst & Young Azerbaijan.

Первый заместитель председателя комитета Исмаил Гусейнов заявил, что политические, экономические и социальные реформы, проводимые под руководством президента Ильхама Алиева, став необратимыми, охватили все сферы общества и вывели страну на новый этап развития.

Было отмечено, что решительные шаги, предпринятые для достижения макроэкономической стабильности, превентивные меры, предпринятые под руководством и под непосредственным контролем главы государства, сыграли важную роль в уменьшении воздействия пандемии COVID-19 на национальную экономику и предотвращении распространения инфекции. Эта политика, которая в первую очередь направлена на защиту здоровья людей, обеспечение социальной защиты и минимизацию ущерба экономике, также получила высокую оценку на международном уровне.

Затем участники заседания обсудили работу, проделанную по индикатору «Приграничная торговля» и будущие шаги. Было отмечено, что реформы, проведенные в последние годы, облегчили международную торговлю, ускорили процессы пересечения границы, упростили таможенные процедуры и укрепили позиции страны в международных рейтингах.