Синоптики о погоде на завтра: порывистый ветер и дождь

17 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, местами дожди, ночью и утром местами ожидается туман, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Будет дуть порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха составит на Апшеронском полуострове ночью 14-18, днем 18-20, в Баку ночью 16-18, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 756 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Погода в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозы, дожди. В отдельных местах возможны ливни, град, ночью и утром туман.

Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 14-17 тепла, днем 25-30, в горах ночью 7-12 тепла, днем 12-16 тепла.