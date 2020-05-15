Ильхам Алиев уволил и главу Саатлы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об освобождении Назима Мехди оглу Исмаилова от должности главы Исполнительной власти Саатлинского района, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об освобождении Назима Мехди оглу Исмаилова от должности главы Исполнительной власти Саатлинского района, сообщает АзерТАдж.
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