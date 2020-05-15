В Азербайджане выявлен 158 новых случаев заражения коронавирусом, 58 человек вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 3138 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1944 человек вылечились, 36 скончались, 1158 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 41 из них тяжелое, 52 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За истекший период проведено 226 005 тестов на коронавирус.