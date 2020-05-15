В России анонсировали создание вакцины от коронавируса к концу лета

В России могут создать вакцину от коронавируса уже к концу лета. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

«Я думаю, к концу лета зарегистрируют вакцину. Я хотел бы так думать, я бы так ответил. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану», — анонсировал ученый. Он также рассказал, что вакцина будет вводиться в правое плечо. Отмечается, что если COVID-19 станет сезонным заболеванием, то она попадет в национальный календарь прививок.

По словам Гинцбурга, в данный момент проходят доклинические испытания, в том числе определяются токсичность и реактогенность. Этот процесс будет продолжаться еще около месяца.

Перед этим директор научного центра говорил, что борьба с распространением коронавируса в России, скорее всего, не завершится летом. Гинцбург отмечал, что инфекция останется в человеческой популяции на всю оставшуюся жизнь.