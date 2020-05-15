Пашинян: Я начал переговоры с Азербайджаном с нуля

После «бархатной революции» в Армении никакого нового документа по урегулированию карабах ского конфликта не было предложено. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в ходе онлайн пресс-конференции.

Армянского премьера попросили прокомментировать недавнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что на столе переговоров лежит документ, предполагающий поэтапное урегулирование.

По словам Пашиняна, Армения зафиксировала свою позицию и свои принципы на обсуждениях. Изначально, когда он пришел к власти, ставился вопрос, продолжит ли Ереван переговоры с той точки, в которой их оставил Серж Саргсян.

«Мы сказали "нет", и что оставленное Саргсяном наследие для нас неприемлемо. Знаете, не стоит пытаться нас чем-то приковывать. Есть разные точки зрения по поводу форм, пакетов или этапов урегулирования. Но надо понимать, что такое пакетное урегулирование, и что такое поэтапное урегулирование. Все эти вопросы нужно тщательным образом прояснить», - добавил он.

По его словам, старый документ для Армении неприемлем. Но это не означает, что он не мог быть в руках одного из участников переговоров.

«Нужно найти решение, приемлемое для всех сторон. Многие говорят, что такое решение невозможно», - сказал Пашинян.

«Задача Армении и остальных участников – искать и найти механизмы урегулирования. На это нацелены и контакты сторон конфликта», - добавил армянский премьер.