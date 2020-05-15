Команда футболиста сборной Азербайджана Дмитрия Назарова «Эрцгебирге Ауэ» победила в матче 26-го тура, возобновленного после более чем двухмесячного перерыва чемпионата Второй немецкой Бундеслиги.

«Эрцгебирге Ауэ» выиграл со счетом 3:1 у «Зандхаузена». Напомним, что первый гол в матче забил Назаров, реализовавший пенальти на 5-й минуте.

С 37 очками команда полузащитника сборной Азербайджана занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая от 4-й позиции на 4 очка, а от лидера – на 14.

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