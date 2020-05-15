Гол футболиста сборной Азербайджана в возобновленном чемпионате Германии ВИДЕО; обновлено
Команда футболиста сборной Азербайджана Дмитрия Назарова «Эрцгебирге Ауэ» победила в матче 26-го тура, возобновленного после более чем двухмесячного перерыва чемпионата Второй немецкой Бундеслиги.
«Эрцгебирге Ауэ» выиграл со счетом 3:1 у «Зандхаузена». Напомним, что первый гол в матче забил Назаров, реализовавший пенальти на 5-й минуте.
С 37 очками команда полузащитника сборной Азербайджана занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая от 4-й позиции на 4 очка, а от лидера – на 14.
* * * 16:07
С сегодняшнего дня в Германии возобновлены футбольные чемпионаты. Игры проходят без зрителей.
Выступающий во Второй Бундеслиге клуб «Эрцгебирге Ауэ», за который выступает футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров, играет сегодня с командой «Зандхаузен». Уже на 5-й минуте матча Назаров открыл счет, реализовав пенальти. Встреча продолжается. Счет пока 1:0 в пользу хозяев.
Эта игра 26-го тура. В случае победы у «Эрцгебирге Ауэ» будет 37 очков. На текущий момент команда занимает 6-е место.