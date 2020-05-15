Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил

Сотрудники кафе в новозеландском городе Веллингтон не пустили в заведение премьер-министра страны Джасинду Ардерн и ее жениха Кларка Гейфорда, поскольку в связи с новыми правилами, введенными на фоне коронавируса, оно уже было переполнено, сообщает газета New Zealand Herald.

Инцидент произошел в субботу утром в кафе Olive. Как написал один из очевидцев в Twitter, "Ардерн попыталась зайти в Olive, но ей отказали, потому что оно переполнено". Гейфорд ответил на это сообщение, что "должен взять за это ответственность", потому что заранее не забронировал место в заведении. По его словам, когда место освободилось, сотрудники кафе догнали их на улице и предложили вернуться.

Владелец кафе подтвердил изданию, что менеджер сначала отказал паре, но когда через несколько минут столик освободился, пригласил их обратно. Он отметил, что так они поступают в отношении всех клиентов.

В среду Новая Зеландия отменила режим ЧП, введенный из-за коронавируса, и вышла на второй уровень карантинных ограничений. Второй уровень будет пересмотрен 25 мая. Ардерн ранее заявила, что в рамках второго уровня смягчения ограничений откроются магазины розничной торговли, торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие общественные места. Школы и университеты будут открыты с 18 мая, а бары - с 21 мая. Поездки внутри страны будут разрешены, в то время как границы государства будут продолжительное время оставаться закрытыми для въезда иностранных граждан.