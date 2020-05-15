У прибывших из Киева 29 граждан Азербайджана выявлен коронавирус

«Как известно, в период глобальной пандемии COVID-19 продолжается эвакуация граждан Азербайджанской Республики, находящихся в зарубежных странах и желающих вернуться в нашу страну. 14 мая этого года чартерным рейсом Киев-Баку авиакомпании AZAL были доставлены в страну 197 наших граждан. Хотелось бы отметить, что все наши граждане, вернувшиеся в страну, прошли соответствующее обследование, помещены на карантин», - сказала журналистам руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева.

«К сожалению, тесты на COVID-19 29 из наших граждан, вернувшихся в страну, дали положительный результат. В настоящее время лечение этих граждан продолжается и, естественно, тех, кто контактировал с ними, тоже помещают на карантин и обследуют.

Это доказывает важность соблюдения правил самоизоляции в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и, по мере возможности, отказа от поездок и путешествий. Мы, со своей стороны, неоднократно сообщали нашим гражданам о необходимости строгого соблюдения карантинного режима в тех странах, в которых они находятся и о том, что отказ от поездок важен как для защиты их собственного здоровья, так и здоровья их родных и близких, а также пресечения широкого распространения инфекции в нашей стране.

Обращаясь к нашим гражданам, еще раз просим их проявить понимание в условиях существующих временных трудностей во имя своего здоровья, а также здоровья азербайджанского народа, оставаться там, где они находятся и по возможности воздержаться от поездок», - отметила представитель МИД.