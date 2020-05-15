Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на его встречах по карабах ской проблеме с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сложилась открытая и искренняя атмосфера, сообщает РИА Новости.

«Не помню, сколько раз у меня был повод встречаться с президентом Азербайджана… Могу сказать, что мы общаемся прямо и открыто, и во время этих обсуждений сложилась прямая искренняя атмосфера», - сказал армянский премьер на пресс-конференции, прошедшей в субботу в онлайн-режиме.

Пашинян заявил, что считает такую атмосферу очень важной.

«Мы четко фиксируем наши позиции и констатируем, что должны работать, так как сегодняшние наши подходы известны, публично озвучены. И мы понимаем, что должны работать, чтобы найти решение, которое может быть приемлемым для народов Армении, Карабаха, Азербайджана. Это немало, наличие такой атмосферы при обсуждениях, хотя практических результатов нет», - сказал премьер.