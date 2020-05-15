Зарывшийся в ил российский «Посейдон» смоет авианосцы и города

Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» имеет очень могучую ядерную боеголовку, способен находиться в воде на глубине более одного километра и развивает скорость от 90 до 100 узлов, передает РИА Новости заявление военного обозревателя Виктора Баранца.

По его словам, беспилотник является межконтинентальным оружием, способным «запросто обогнуть земной шар и упереться во вражеский берег, чтобы нанести противнику наибольший урон», а «подойдя к вражескому берегу незаметно, беспилотный аппарат зарывается в ил, где его никто не сможет обнаружить, и ждет боевой команды».

Баранец полагает, что после подачи команды на «Посейдон» должен произойти ядерный взрыв, в результате которого «возникнет не только гигантская водная воронка, но также начнется такое страшное цунами, которое будет смывать своим могучим телом все, что попадается на его пути: корабли, авианосцы и города».

Обозреватель уверен, что аналог «Посейдона» у российского противника «вряд ли они появятся в ближайшие сто лет».