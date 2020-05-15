В Саудовской Аравии антирекорд по COVID-19: 2 840 новых зараженных

Число выявленных случаев коронавируса в Саудовской Аравии превысило 52 тысячи, заявило в субботу Министерство здравоохранения королевства.

Согласно опубликованной в Twitter ведомства статистике, за сутки зафиксированы 2840 новых случаев заболевания. Больше всего новых случаев обнаружено в столице Эр-Рияде – 839, и прибрежном городе Джидда – 450.

"Всего в королевстве зарегистрированы 52 тысячи 16 случаев COVID-19, выздоровели 23 666 человек, скончались 302", - сообщает Минздрав.

Таким образом, королевство остается на лидирующей позиции в арабском мире по числу зараженных коронавирусом.