Российские ученые на себе испытывают вакцину от коронавируса

Российские ученые уже могли испытать вакцину от коронавируса на себе. Об этом стало известно со слов директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1», пишет «Лент.ру».

По его словам, ученые могут делать себе инъекцию, однако это не будет иметь никакого отношения к проведению клинических испытаний. Гинцбург отметил, что разработчики практикуют тестирование вакцины на себе, иногда и на своих родственниках.

Ученый рассказал, что соблазн испытать вакцину на себе не велик. На вопрос журналистки, почему ученые этого не делают, он ответил: «А кто вам сказал, что мы не делаем? Ну, просто никто не афиширует это».