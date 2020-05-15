В Главном управлении полиции Баку были изучены видеокадры, распространенные в социальных сетях в связи с недисциплинированным поведением пассажиров в транспортных средствах на улице Ниязи в Сабаильском районе столицы.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства внутренних дел, было установлено, что водителем одного из этих транспортных средств – автомобиля марки Mersedes был житель столицы Махир Гусейнов, а его пассажирами – Рза Меджидов и Зилиш Джафаров, а водителем другого транспортного средства – автомобиля марки Kia – житель Мингячевира Джейхун Мусаев.

Эти лица были доставлены в 9-е отделение Сабаильского районного управления полиции, в их отношении были составлены административные протоколы об административных проступках в соответствии со статьями 510 и 511 Кодекса об административных проступках. Решением Сабаильского районного суда М.Гусейнов и Дж.Мусаев приговорены к 30 суткам, а З.Джафаров и Р.Меджидов – к 10 суткам административного ареста.