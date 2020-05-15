Муфтият Дагестана оплатил долги малоимущих в магазинах

Муфтият Дагестана оплатил долги малоимущих жителей во многих городах и районах республики, скопившиеся в местных продуктовых магазинах в период самоизоляции, сообщается в официальном аккаунте религиозной организации в Instagram, передает РИА Новости.

"Оставшись без средств на прокорм семьи, многие жители были вынуждены брать продукты питания в местных гастрономах в долг. Помощник муфтия Дагестана Мухаммад Мукошдибиров погасил долги этих людей в Цумадинском районе Дагестана", - говорится в сообщении.

Аналогичные акции были проведены в городах Хасавюрте, Кизляре, а также Новолакском, Хасавюртовском, Кизлярском и других районах.

По данным организации, к этим акциям присоединяются и местные жители.