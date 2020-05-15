В еще одной стране не осталось больных COVID-19: все выздоровели

Все пациенты, заболевшие новым типом коронавируса в Камбодже с начала пандемии, выздоровели, последний пациент выписался из больницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

«На субботу, 16 мая, из 122 пациентов, заболевших с момента начала пандемии коронавирусной инфекцией и лечившихся в больницах Камбоджи, выздоровели 122», - говорится в сообщении.

На пятницу 15 мая в стране оставался только один пациент с коронавирусной инфекцией. Смертельных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Камбодже не зарегистрировано.

По данным камбоджийского Минздрава, из 122 лечившихся в Камбодже пациентов только 54 были гражданами страны, остальные – иностранными гражданами.

Несмотря на выздоровление всех заразившихся COVID-19, ограничительные меры против распространения инфекции в стране остаются пока в силе. В частности, рассматривается вопрос о продлении работы общеобразовательных школ только в онлайн и телевизионном режиме до ноября 2020 года.