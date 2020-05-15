Названо самое опасное осложнение коронавируса

По его словам, в первую очередь вирус ослабляет иммунитет, из-за чего пациент впадает в иммунодепрессию. Кроме того, у него могут развиться бронхолегочные заболевания, даже если до этого он ими не страдал.

Как объяснил врач, при COVID-19 идет поражение практически всех этажей дыхательной системы.

"Если при обычной простуде, ОРВИ или ОРЗ, воспаление держится на уровне полости носа или глотки, то при коронавирусной инфекции поражается слизистая полость носа, возможно, околоносовые пазухи, задняя стенка глотки, гортаноглотка, трахея, бронхи и легкие", — сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".

Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.

"Коронавирус может провоцировать острые состояния — состояние острого панкреатита, острой сердечной недостаточности", — уточнил он.