МИД Азербайджана ответил Пашиняну

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на онлайн-пресс-конференции о том, что после «бархатной революции» не было выдвинуто никакого нового документа для урегулирования конфликта, а старое предложение уже не приемлемо.

Заявления премьер-министра Армении о переговорном процессе по урегулированию карабах ского конфликта показывают, что либо он не смог изучить данный процесс в течение последних двух лет, либо его заявления направлены на создание препятствий для переговорного процесса.

"Верно, нового документа в процессе переговоров нет, потому что нет необходимости в новом документе и предложении. Как говорится в заявлении Минской группы ОБСЕ от 9 марта 2019 года, переговоры ведутся по документу, который уже существует за столом переговоров", - отметила Абдуллаева.

"Интересовался ли когда-нибудь Пашинян тем, чем занимался министр иностранных дел Армении на переговорах в течение последних двух лет? Не исключено, что глава МИД Армении не докладывал премьер-министру о документах, представленные сопредседателями министрам иностранных дел Азербайджана и Армении, включая интенсивные переговоры в Женеве в январе этого года. Если целью нынешнего руководства Армении является продление процесса урегулирования конфликта под видом «переговоров», то этот подход решительно отвергается как Азербайджаном, так и международным сообществом. Мы напоминаем руководству Армении, которая стремится подорвать переговорный процесс и усилия международных посредников, что главная цель проводимых на протяжении многих лет переговоров между Азербайджаном и Арменией, включая усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заключается в выводе оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана, восстановление прав человека сотен тысяч вынужденных переселенцев и, таким образом, поддержание прочного мира и безопасности в регионе в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Подобными заявлениями армянское руководство ясно показывает, какая страна выступает за мир, а какая за усиление напряженности в регионе. Мы еще раз подчеркиваем, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе полностью лежит на Армении", - сказала Абдуллаева.