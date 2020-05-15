В Гёйгёле утонул подросток

В Гёйгёльском районе на территории села Панахлы утонул подросток, сообщает Report.

Подросток упал в реку и затонул. Его тело извлечено из воды и передано по назначению.

По факту ведется расследование.

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