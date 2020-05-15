Биотехнологи обнаружили полностью блокирующее коронавирус антитело

Американские ученые из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics обнаружили антитело, которое, согласно их заявлению, на 100 процентов блокирует коронавирус. Об этом сообщает Fox News.

По информации источника, специалисты проанализировали миллиарды антител, среди которых выявили сотни способных влиять на коронавирус. После этого ученые выделили десяток антител, а дальнейшее их изучение показало, что одно — STI-1499 — способно на 100 процентов защитить клетки человека от заражения.

Отмечается, что оно «обволакивает» вирус и выводит его из организма за четыре дня. «Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает», — подчеркнул доктор Генри Джи (Dr. Henry Ji), основатель Sorrento Therapeutics. При этом испытания проходили только в лабораторных условиях, поэтому компания пока не получила разрешения на выпуск препарата.

Доктор Джи отметил, что с этим лекарством карантин во всех странах будет возможно снять. «Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, то социальная дистанция не будет нужна», — подчеркнул он.