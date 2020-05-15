Турция в июне начнет принимать иностранных туристов

Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

"С середины июня мы думаем, что возобновится международный туризм из определенных стран. Похоже, это будут Китай, Южная Корея и другие страны этого региона. В то же время, думаю, начнутся регулярные международные полеты во многие точки мира", - сказал Эрсой в эфире телеканала NTV.

Он отметил, что внутренний туризм в стране может быть возобновлен 28 мая, по окончании священного месяца Рамазан.

"Внутренние перелеты могут возобновиться уже в конце мая, если общество будет тщательно соблюдать меры санитарной безопасности и данные по распространению коронавируса будут продолжать снижаться. Мы не закрывали отели, они сами вынуждены были закрыться из-за того, что остановили работу авиаперевозчики и были введены другие ограничения в связи с пандемией", - сказал министр.

Он отметил, что турецкие власти разработали детальную программу сертификации отелей в плане санитарно-гигиенической безопасности. "В мире это первый такой опыт, и после нас страны ЕС решили провести такую же работу у себя", - добавил Эрсой.