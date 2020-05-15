В результате совместной специальной операции Службы государственной безопасности Азербайджана и спецслужб Турции в городе Ван был задержан и доставлен в Азербайджан Адилов Салех Валех оглу 1984 года рождения, который был объявлен в розыск в качестве подозреваемого по делу, которое расследуется в СГБ, сообщает официальный сайт СГБ Азербайджана.

Согласно информации, Салех Адилов вместе с другими членами радикальной религиозной группировки в 2008 году организовал вооруженное нападение на боевой пост одной из воинских частей, расположенной в Тертерском районе, в результате которого 1 солдат был убит и еще один тяжело ранен. С места происшествия были похищены оружие и боеприпасы.

Сумев скрыться от уголовной ответственности, Салех Адилов 14 мая 2009 года в целях присоединения к незаконным вооруженным формированиям перешел из Азербайджана в Иран, а оттуда – в Пакистан. Там в провинции Северный Везиристан он присоединился к террористической группировке, возглавляемой Вюгаром Гаджизаде, действовавшей под прикрытием террористической организации Талибан.

После того, как силы антитеррористической коалиции уничтожили В.Гаджизаде, террористическую группировку возглавил Салех Адилов. В 2014 году при помощи террористической организации Талибан он тайными путями проник в Турцию, а оттуда при попытке перейти в Сирию был арестован иранскими правоохранительными органами. После освобождения в 2019 году Салех Адилов нелегально перешел в Турцию и спрятался там.

В настоящее время расследование по уголовному делу арестованного Салеха Адилова продолжается.