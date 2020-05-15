В Чечне более 50 медиков заразились коронавирусом

Более 50 медицинских работников в Чечне болеют коронавирусной инфекцией, одна медработница умерла, она была беременна, сообщил журналистам министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов, сообщает РИА Новости.

"У нас много заболевших, более 50 человек... есть один подтвержденный случай гибели медработника, это достаточно молодая женщина, она была беременна и этим было обусловлено тяжелое течение коронавируса", - сказал министр. Он отметил, что, несмотря на усилия коллег, спасти женщину не удалось.

По его словам, постоянно ведется мониторинг ситуации с заболеванием врачей.

В Чечне, по данным регионального Минздрава, на субботу зарегистрировано 918 случаев инфицирования, из них 529 человек вылечились, 10 скончались.