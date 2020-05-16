Италия открывает рестораны и парикмахерские

"Что касается социальной и экономической деятельности, с 18 мая открываются магазины розничной торговли, например, одежды и многие другие, все заведения, связанные с уходом за собой: парикмахерские, салоны красоты. Откроются рестораны, бары, пиццерии, кондитерские и кафе-мороженое", — сказал он в ходе пресс-конференции.

При этом, по словам Конте, региональные власти должны сохранять ситуацию под контролем и принять протоколы безопасности для сдерживания эпидемии.

Ранее глава МИД Италии Луиджи ди Майо сообщил, что страна снимет ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня для поездок в пределах Евросоюза. Минувшей ночью Совет министров Италии по завершении длительного заседания объявил об отмене запретов на передвижение по стране.

В коммюнике по итогам встречи говорится, что государство или регионы могут принять новые ограничительные меры в отношении конкретного района, где будет наблюдаться ухудшение ситуации с заражениями.