Убит главарь «Имарата Кавказ»
Главарь «Имарата Кавказ» Абдулла Цумада ликвидирован в Сирии. Об этом говорится в распространенном в сети заявлении боевиков, пишет «Лента.ру».
Научный сотрудник программы по международной безопасности Белферского центра Вера Миронова, занимающаяся исследованием террористических организаций, уточнила в своем Twitter, что террорист был убит, получив семь пуль рядом со своим домом в Идлибе.
В гибели лидера «Имарата Кавказ» обвинили иностранных боевиков «Исламского государства». Предположительно, Цумада знал своих убийц.