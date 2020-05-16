Число заразившихся коронавирусом превысило 4,6 миллиона человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 17 мая превысило 4,6 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 4 635 786 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 90,3 тысячи человек. За весь период пандемии скончались более 311 тысяч пациентов, более 1,69 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,46 миллиона зараженных) и Россия (272 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Великобритания (241,4 тысячи). На четвертое место поднялась Бразилия (233,5 тысячи), замыкает пятерку Испания (230,6 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 88 754 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.