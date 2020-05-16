Пуэрто-Рико проведет новый референдум о вхождении в США

Жители Пуэрто-Рико на плебисците 3 ноября решат вопрос о присоединении к Соединенным Штатам. Об этом распорядилась губернатор зависимой от Вашингтона островной территории Ванда Васкес.

Референдум пройдет в один день с муниципальными выборами, отмечает Univision.

Если большинство, как и в 2012 и 2017 годах, выскажется за вхождение в состав Штатов, по этому вопросу проголосует уже американский Конгресс.

Штаты захватили Пуэрто-Рико в ходе испано-американской войны 1898 года.