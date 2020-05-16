Зеленский решил поменять стратегию по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский изменил стратегию по возвращению Донбасса, принятую предыдущим лидером Петром Порошенко. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марина Бардина.

По словам депутата, Украина сейчас стремится предоставить более официальный статус делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Она добавила, что страна начала придерживаться Минских договоренностей и выполнять их.

«На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства», — сообщила Бардина.

По ее словам, сейчас ведутся переговоры о выборах на территориях ДНР и ЛНР. Однако их проведение допускается только после того, как Украина будет контролировать границу.