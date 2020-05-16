Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании
В двадцатку самых богатых граждан Великобритании вошли трое россиян. Об этом пишет The Sunday Times.
На седьмом месте разместился Алишер Усманов. По информации издания, его состояние достигло 11,68 миллиарда фунтов.
На 11-й позиции оказался Михаил Фридман (10,23 миллиарда фунтов), 12 строчку занял Роман Абрамович (10,16 миллиарда).
Возглавляет рейтинг основатель компании-изготовителя бытовых электроприборов Dyson Ltd Джеймс Дайсон. Его состояние достигло 16,2 миллиарда фунтов.
Отмечается, что практически все британские миллиардеры понесли значительные убытки из-за пандемии коронавируса. Так, за последние два месяца они совокупно потеряли 54 миллиарда фунтов.