Согласно этому документу ЕС, компания-оператор «Северного потока-2» должна быть независимой от российского Газпрома, а 50 процентов его пропускной мощности - резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но лишь с одобрения Еврокомиссии.

Проще говоря, решение немецкой стороны означает, что теперь даже в случае окончания строительства Газпром сможет использовать лишь половину мощностей СП-2. «Леща» российскому газовому гиганту урезали вдвое, о планах качать в Европу 55 миллиардов кубометров газа придется забыть. Что, в свою очередь, ставит вопрос о рентабельности, окупаемости и прочих скучных вещах.

Нужно отдать должное тактичности немцев – все же не 9 мая объявили. Впрочем, условием освобождения СП-2 был запуск его в эксплуатацию 23 мая. Не успели – ваши, как говорится, проблемы – Газпром, правда, попытался сманеврировать, заявив, что все средства на строительство были вложены до этой даты, а значит, его можно считать завершенным.

На что последовал прямой вопрос немцев: так где же в таком случае наш газ? Но что Газпрому ответить было, понятно, нечего. Ну а ссылки на санкции и активное противодействие проекту со стороны США, Украины, Польши, Дании, а также влиятельных европейских политических кругов в расчет приняты не были и не будут.

Компания-оператор «Северного потока-2», Nord Stream 2 AG, как утверждается в ее пресс-релизе, «пока оценивает решение и планирует изучить меры по защите своих прав». В частности - рассматривается возможность обратиться с иском в немецкий суд. Но, как представляется, путь исков является бесперспективным.

Уже в минувшем году стало ясно: достроить-то дадут, но обрезать возможности сделать проект прибыльным и запустить его в выгодной для российской стороны конфигурации – постараются с максимальной эффективностью.

Европа в целом и Германия – в частности, за минувшие годы насмотрелись на то, как газ и его поставки по газопроводам используются Москвой в качестве инструмента политического манипулирования. А потому было бы наивным полагать, что европейцы не постараются себя обезопасить.

Как столь же наивным было считать, что на мировых газовых рынках предложение сегодня явно превышает спрос. Более того, эксперты предупреждают, что не исключено повторение того, что произошло в минувшие месяцы с нефтью, когда ее покупателям экспортеры еще и приплачивали.

В этих условиях решение Федерального агентства по сетям Германии является тем балансом, который позволяет Берлину и получать необходимый экономике ресурс в виде поставок газа, и обезопасить себя от политического давления.

Со стороны выглядит, конечно, эффектно, поскольку Германия, опираясь на Европейский Союз, заявила, называя вещи своими именами, буквально следующее: спасибо, что построили, но теперь половина этого – наше. Так, если, к примеру, фирма из ЕС захочет купить газ в Центральной Азии, то компания-оператор не сможет отказать ей в прокачке такого газа по «Северному потоку-2».

Возмутительным рейдерским захватом назовет произошедшее кто-то. «Добро пожаловать в джунгли конкуренции», - ответит Европа на подобное заявление. – «Правила здесь устанавливаем мы».

Конечно, решение немецкой стороны не заставит Газпром отказаться от завершения строительства СП-2, тем более что достроить-то осталось около шести процентов трубопровода, чуть более 100 километров.

Но задержки и трудности в его запуске продолжатся. Впрочем, Газпрому с завершением проекта теперь особо спешить и не нужно. «Северный поток-2» был запущен исключительно в рамках свертывания российского транзита через Украину, как инструмент наказания Киева.

Сейчас, когда российская компания вынуждена была на условиях Европы подписать с украинской стороной пятилетний контракт на транзит российского газа через эту страну – СП-2 утратил актуальность для Москвы. Оставив в память о себе только убытки.