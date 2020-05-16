В Дагестане не справляются с коронавирусом: тысячи заболевших и десятки погибших врачей

В Дагестане более 40 врачей погибли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции, заявил глава республиканского минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов во время прямого эфира в Instagram с блогером и политологом Русланом Курбановым.

"По коллегам -погибших более 40. Это действительно трагедия. Выражаю искренние соболезнования их родным и семьям, а также родственникам всех погибших жителей республики", - сказал министр.

На вопрос, почему имена погибших врачей не опубликованы на официальном сайте минздрава, Гаджиибрагимов ответил, что не отделяет своих коллег от остальных жителей республики, ставших жертвой коронавируса.

По словам главы ведомства, в настоящее время в республике пневмонией и COVID-19 болеют свыше 13 тысяч человек, из них семь тысяч находятся в стационарах. Ранее республиканский оперативный штаб сообщал, что в Дагестане подтверждены 3280 случаев заражения коронавирусом.