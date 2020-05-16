Чемпионку Перу нашли мертвой в хостеле

Чемпионку Перу по спортивной борьбе Джаннет Мальки Пече обнаружили мертвой в хостеле, сообщает La Republica.

Мальки была найдена мертвой в комнате хостела в Кальяо, недалеко от столицы Перу, в прошлую пятницу. На ее лице впоследствии были обнаружены следы побоев. Сообщается, что участницу Панамериканских игр 2019 года мог убить человек, который ее сопровождал.

По словам родственников, Мальки утром покинула дом, отправившись в банк. Спортсменка не вернулась домой после комендатского часа, который был введен из-за пандемии коронавируса, поэтому ее родственники начали волноваться, что она не сможет вернуться домой.

Родственники Мальки прибыли на место происшествия после того, как человек, которого они идентифицировали как Паоло Барбозу, в 20:00 сообщил им о смерти спортсменки. Потом он перестал выходить на связь. Как утверждают родственники, он забрал ее телефон, но они не знают, была ли спортсменка с ним в отношениях. Сотрудники хостела сообщили, что сопровождающий Мальки человек покинул здание в 11:30 утра. Отмечается, что камеры наблюдения могли зафиксировать лицо человека, с которым была спортсменка.