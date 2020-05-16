Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на более чем 4,9 тысячи и составляет 90 927, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

В субботу сообщалось о 85 940 заболевших, днем ранее – о 81 970.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 53 946 человек. Выздоровели после коронавируса 34 108 человек (3 956 за сутки), умерли 2 872 человека (120 за сутки).

Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 30 706 случаев заражения (1 606 за сутки). На второе место вышел Гуджарат, самый западный штат Индии, 10 998 случаев (1 057 за сутки). На третьем месте штат Тамилнад – 10 585 заболевших (477 за сутки).