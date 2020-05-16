Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 10:38

Пандемия коронавируса привела к банкротству десятков тысяч предприятий в США и стала наихудшим ночным кошмаром для капитанов американской экономики за последнее столетие. Но для владельца крупнейшего онлайнового ритейлера мира Amazon Джеффа Безоса вирус может стать трамплином, который подбросит его на небывалую высоту - стать первым в мире долларовым триллионером.

Но, разумеется, это произойдет не в одночасье. Как подсчитала компания Comparisun, Безос, самый богатый человек планеты с капиталом 143 миллиарда долларов (он не сильно уменьшился даже после развода с женой, аппетиты которой оказались вполне умеренными) сможет стать триллионером к 2030 году. Тогда ему будет всего 66 лет. Comparisun проанализировала динамику доходов Безоса. За последние 5 лет они увеличились на 34 процента. Лишь за 2019 год его богатство выросло на 28 миллиардов, что равно бюджету такого государства, как Гондурас. Теоретически триллионерами через десятилетие могут стать и другие акулы бизнеса, такие, например, как Сюй Цзяинь, основатель девелоперской группы Evergrandе, Джек Ма, владелец Alibaba Group, Марк Цукерберг, основатель Facebook и другие. Но у Безоса шансы стать чемпионом выше. «Увеличение каптала Джеффа Безоса обрело беспрецедентное ускорение в истории современного рынка», - утверждают исследователи Institute of Policy Studies. «Эта та ситуация, когда богатые становятся лишь богаче», - говорит аналитик Эндрю Липсман из компании EMarketer. Отрыв Безоса от конкурентов и прежде был существенным, а теперь он резко усилился. Дело в том, что в условиях пандемии многие американские компании обанкротились. В стране закрылась почти половина мелких компаний, а около 80 процентов их владельцев вынуждены были выставить на улицу значительную часть своих работников.

Но фортуна не пощадила и традиционные крупные компании, которые здесь называют brick-and-mortar – построенные из кирпича и цемента. Так, крупнейшая в Америке сеть Macy,s в марте закрыла все свои 775 магазинов и уволила 125 тысяч работников. Другие, такие как Neiman Marcus пока на плаву, но, как утверждают эксперты, плывут к неминуемому банкротству. И в этих условиях Amazon легко приобретает их известные бренды и начинает в условиях, когда значительная часть американцев сидит в дома, доставлять им все необходимые товары, покупка на которые оформлена онлайн, к порогу. До начала пандемии 45 процентов всех брендов продавались в обход Amazon. Традиционные магазины пользовались своими шоу-румами, в которых покупатели могли посмотреть и пощупать понравившиеся им вещи. Сейчас это преимущество растворилось в пелене коронавируса. Amazon, ассортимент товаров которой и до кризиса был чрезвычайно широк, прибрала к рукам все, что можно - от ставшей дефицитной туалетной бумаги до газонокосилок, рыболовных снастей и игрушек из обанкротившихся магазинов, которые их продавали. В стране остаются открытыми такие известные на весь мир супермаркеты как Walmart, но у них, в зависимости от штатов, есть разного рода ограничители в продаже определенных товаров, а Amazon от этих рестрикций свободна. «Производителей многих мировых брендов ужасает ситуация, при которой он вынуждены зависеть от Джеффа Безоса, но у них нет выхода, - говорит бывший топ-менеджер Amazon Джош Кован, который в свое время ушел из компании и начал помогать другим ритейлерам продавать товары на их сайтах. Безоса очень многие в Америке не любят из-за его богатства. Спекуляции о том, что он может стать первым в мире триллионером, естественно, лишь подогревают это чувство в условиях массовых банкротств и стремительного роста безработицы. Протесты начались и среди самих работников компании, которые продолжают трудиться на складах в условиях пандемии. 1 мая они провели забастовку, требуя надлежащего обеспечения безопасности на рабочих местах. Безос утверждает, что он в первую половину нынешнего года уже потратил 800 миллионов долларов на приобретение масок, перчаток, средств обработки и создание дополнительных мест для мытья рук. Он также сообщил, что в ближайшее время собирается потратить на эти цели еще 4 миллиарда долларов, что привело к временному падению акций компании. Одновременно стало известно, что компания наняла еще 175 тысяч работников, которые должны обеспечить бесперебойную доставку всех товаров американцам, находящимся в условия самоизоляции. Но каким бы нужным ни был сейчас бизнес компании, ее деятельность находится под пристальным взором недоброжелателей, среди которых фигурирует и лично президент Трамп. Дело в том, что Безос является владельцем газеты The Washington Post, которая ежедневно бичует хозяина Белого дома.